21-летний полузащитник ташкентского «Пахтакора» Диёр Холматов привлёк внимание «Ростова», клуба Российской премьер-лиги. Об этом в своих информационных каналах пишет инсайдер Иван Карпов.

«Клуб тщательно прощупывает почву, чтобы либо сейчас, либо в будущем подписать его. Южане рассчитывают взять Диёра в аренду с правом выкупа. Карпин уже звонил парню», - повествует Карпов. Контракт узбекистанского игрока с его знаменитым клубом действует ещё два года.

Напомним, что в минувшее трансферное окно один молодой игрок из «Пахтакора» уже перебрался в РПЛ и влюбил в себя многих экспертов и нейтральных болельщиков. Речь о полузащитнике столичного ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.