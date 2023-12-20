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Денис Попов: «Чалов готов к переходу в «Марсель» эксклюзив

20 Декабря 2023 • 14:57 Комментировать

Экс-нападающий московского ЦСКА, бывший тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 25-летнему нападающему «красно-синих» Фёдору Чалову со стороны французского «Марселя».

- Нет дыма без огня. Чалов уже опытный и сформировавшийся нападающий, один из лучших у нас в стране. И он уже поиграл за границей – провёл неплохой отрезок в «Базеле». Поэтому я не думаю, что для него было бы некомфортно психологически перейти в «Марсель». Для Чалова это очередной вызов, и он к нему готов. Наверное, он хочет ещё раз уехать, если есть такая возможность, – предположил Попов.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 18 матчей в чемпионате России (8 голов) и 7 встреч в Кубке (3 забитых мяча).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марсель Чемпионат Франции Чемпионат России Лига 1 Денис Попов РПЛ Фёдор Чалов ещё теги
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