Экс-нападающий московского ЦСКА, бывший тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе к 25-летнему нападающему «красно-синих» Фёдору Чалову со стороны французского «Марселя».

- Нет дыма без огня. Чалов уже опытный и сформировавшийся нападающий, один из лучших у нас в стране. И он уже поиграл за границей – провёл неплохой отрезок в «Базеле». Поэтому я не думаю, что для него было бы некомфортно психологически перейти в «Марсель». Для Чалова это очередной вызов, и он к нему готов. Наверное, он хочет ещё раз уехать, если есть такая возможность, – предположил Попов.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 18 матчей в чемпионате России (8 голов) и 7 встреч в Кубке (3 забитых мяча).