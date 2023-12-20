В «Ахмате» оценили конфликт Бериши и Абаскаля

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал мнение касательно скандального эпизода между полузащитником Бернардом Беришей и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура чемпионата России.

«Бернард получил желтую карточку, подвел команду и в следующем матче не играл. Зная характер Бериши, он не провоцировал. Просто у него так сложились обстоятельства», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бериша во время празднования гола забежал в техническую зону «Спартака» и двумя ногами прыгнул в сторону Абаскаля, после чего испанский специалист толкнул его.