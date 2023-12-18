​Агент Ренана отреагировал на информацию об интересе «Реала»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с защитником «Зенита» Робертом Ренаном, отреагировал на информацию о том, что за игроком следит «Реал».
«Такого не существует. Нет интереса от «Реала», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.
Роберту Ренану 20 лет. Бразильский футболист не выходил на поле в матчах Российской премьер-лиги с августа, потеряв место в основном составе «Зенита». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ренана в 9 миллионов евро.
Добавим, что после первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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