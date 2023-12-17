Мелёшин оценил скандальный прыжок Бериши в Абаскаля

Футболист столичного «Спартака» Павел Мелёшин высказал мнение об инциденте, произошедшем между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей во время матча в Грозном.

«Конечно, неправильно. Это безрассудный поступок. Он мог попасть в тренера. Не очень красиво. Это не красит его как футболиста, как человека», - приводит слова Мелёшина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время празднования гола Бериша ворвался в техническую зону «красно-белых» и с двух ног прыгнул в сторону Абаскаля. Испанский специалист поддался на провокацию игрока и толкнул его. За это тренер получил красную карточку и дисквалификацию.