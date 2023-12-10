Эммерсон: «Помазуну пора возвращаться в ЦСКА»

Игрок екатеринбургского «Урала» Эммерсон поделился мнением о перспективах одноклубника Ильи Помазуна.

«Ему пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере. Потому что только одни аренды. Мне кажется, ему самому поднадоело. Ему нужно полноценно вернуться в родной клуб и играть там», - передает слова легионера Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Помазун сыграл 18 поединков. 27-летний вратарь пропустил 28 мячей при пяти «сухих» играх.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Урал» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.