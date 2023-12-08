Радимов: «Бериша заслуживал дисквалификацию»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о поведении полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Премьер-лиги против столичного «Спартака».

«Бериша заслуживал дисквалификацию. Если рассматривать эти вещи, и КДК отнесся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всe на откуп судьям…» - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что во время празднования гола Бериша с двух ног прыгнул в техническую зону гостей, где находился главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был недоволен поступком соперника и оттолкнул игрока. За это наставник был удален.