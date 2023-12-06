Масалитин оценил решение удалить Абаскаля за толчок Бериши

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин оценил решение удалить тренера Гильермо Абаскаля за толчок Бернарда Бериши в матче с «Ахматом».

«Если бы он совладал с нервами и просто покрутил пальцем у виска, и все, ничего бы не было. А по регламенту, по нашим правилам, максимальное наказание Берише – жёлтая карточка, а для тренера – красная карточка», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Также Масалитин отметил, что на поступок испанского специалиста повлияла ситуация на поле, поскольку «красно-белые» уступали в счёте.

После забитого гола в победном матче против «Спартака» косовский полузащитник опасно прыгнул двумя ногами вперёд рядом с Абаскалем, из-за чего испанец оттолкнул игрока.