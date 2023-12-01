«Спартак» ищет варианты для возможной продажи Классена

Защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть московский клуб.

По информации Metaratings, «Спартак» изучает варианты продажи или аренды 23-летнего футболиста, так как в скором времени в строй должен вернуться португальский защитник Томаш Тавареш, который сейчас восстанавливается после травмы. Отмечается, что в случае аренды «красно-белые» возьмут на себя часть зарплаты игрока. Сам Классен хочет продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Классен провёл за «Спартак» семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает немецкого футболиста российского происхождения в 500 тысяч евро.