Гафин: С контрактами Шунина и Паршивлюка всё будет нормально

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем Антона Шунина и Сергея Паршивлюка в клубе.

«Мы найдём время и вовремя подойдём к этому вопросу. Почему я вам должен говорить, с кем у нас есть переговоры, а с кем нет? Всё будет нормально», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что контракты обоих футболистов истекают после завершения текущего сезона. После 16-ти туров текущего сезона «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.