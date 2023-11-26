Полузащитник «Сочи»: «В команде есть некая паника»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал, что в команде есть паническое настроение из-за неудачного выступления в нынешнем сезоне.

«Когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры, мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что все будет хорошо», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт день за днём».

В последнем поединке сочинская команда встречалась на выезде с петербургским «Зенитом». Южане потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После 16 туров чемпионата России «Сочи» набрал десять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.