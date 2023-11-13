Защитник «Динамо» рассказал о самочувствии после операции на бедре

Защитник столичного «Динамо» Александр Кутицкий не так давно перенёс операцию. Молодой футболист травмировал сухожилие прямой мышцы бедра – это случилось в октябрьской кубковой игре против «Спартака».

Спустя три недели после операции футболист рассказал о своём состоянии и примерных сроках возвращения в строй.

«Операция прошла отлично, все отлично. По восстановлению — посмотрим, предварительно зимой. Пока дома, в спокойной режиме», - говорит динамовец для «Матч ТВ».

У Кутицкого в этом сезоне в активе шесть сыгранных матчей за «бело-голубых» в РПЛ и Кубке России.