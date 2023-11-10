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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чепчугов открыт для тренерских предложений

10 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов заявил, что открыт для тренерских предложений и хотел бы попробовать себя в одной из низших профессиональных лиг России.

«Тренером вратарей во Второй или Первой лиге — с удовольствием бы поработал! Сейчас смотрю и анализирую футбольные матчи, бываю и на играх этих лиг. Теперь время привести себя в порядок в тренажёрном зале», - говорит Чепчугов «Чемпионату».

Напомним, что Чепчугов был неизменным дублёром Игоря Акинфеева в ЦСКА семь лет – с 2010 по 2017 годы. Также бывший вратарь играл за красноярский «Металлург» (ныне – «Енисей»), «Сибирь» и «Ригу».

Карьеру вратарь завершил в 2021 году в родном Красноярске.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Чепчугов
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