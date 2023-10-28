Игрок «Пари НН» Каккоев: «Всегда буду рад вернуться в «Зенит»

Игрок «Пари НН» Никита Каккоев, который является воспитанником академии петербургского «Зенита», высказался касательно возможных вариантов продолжения карьеры.

«Всем хочется попробовать силы в Европе. Это очень хороший опыт. Я всегда буду рад вернуться в «Зенит». Это мои родные город и клуб. Но сейчас все мысли связаны только с «Пари НН», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

Напомним, что Каккоев провел всего одну игру за петербургский клуб в рамках Премьер-лиги.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 встречах за «Пари НН», в которых не отметился результативными действиями.