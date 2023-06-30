Кнудсен ушёл из «Ростова» в аренду

Норвежский хавбек Магнус Кнудсен, который принадлежит «Ростову», продолжит карьеру в чемпионате Дании. Новым местом работы полузащитника стал датский «Орхус». Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Магнус перешел в «Ростов» из норвежского «Лиллестрёма» зимой прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В минувшем розыгрыше датской Суперлиги «Орхус» финишировал на третьем месте. Клуб набрал 51 балл после 32 матчей. Чемпионом страны стал «Копенгаген» (59 очков).