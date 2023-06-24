Габулов рассказал, какие факторы влияли на его игру

Экс-голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов ответил на вопрос о том, могли ли болельщики влиять на его игру.

«Я не обращал внимания на негатив. Я на погоду обращал внимание: дождь, снег, сильный ветер. В таких условиях сложно показывать хорошую игру, а болельщики точно не влияли на меня», — цитирует Габулова Legalbet.

Напомним, Габулов завершил карьеру футболиста в 2018 году. Последней командой для него стал бельгийский «Брюгге», в котором он находился с января по сентябрь 2018 года.

На счету Габулова десять матчей за национальную сборную России. Стоит отметить, что в шести из них он не позволил соперникам поразить свои ворота.