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Владимир Габулов: «Личка был единственным вариантом для «Динамо»

23 Июня 2023 • 18:21 Комментировать

Бывший голкипер сборной России и столичного «Динамо» Владимир Габулов оценил приход на пост главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички. Чешский специалист, напомним, провёл хороший сезон у руля «Оренбурга» в РПЛ, финишировав на седьмом месте.

«Из тех, кто есть на внутреннем рынке, Личка - единственный возможный кандидат. Из российских специалистов теоретически можно было пригласить Сергея Игнашевича, но у него контракт с «Балтикой», - цитирует Габулова «РИА Новости Спорт».

Ранее о назначении чешского тренера высказался его бывший игрок в «Оренбурге» - форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Габулов Марцел Личка
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