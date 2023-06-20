Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Балахнин: «Не думаю, что «Локомотиву» нужен Комличенко, там есть Дзюба» эксклюзив

20 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику клуба. 

- В клуб пришли Акбашев и Ионов, выкупили права на Чернова. Вы довольны такими усилениями?

- Не знаю, усилят ли эти игроки команду. Трудно сказать, что это усиление. Полоз ушёл, вернулся Ионов. Чернов и так был в команде, трансфером это не назовёшь. Акбашев проявил себя неплохо в клубе, который боролся за сохранение прописки.

- Для вас Акбашев - игрок низкого уровня?

- Не думаю, что благодаря ему команда совершит качественный скачок.

- Писали о готовящемся уходе Комличенко. Его потеря станет фатальной для команды?

Любой уход игрока основного состава - это потеря. Не думаю, что «Локо» нужен Комличенко, там есть Дзюба, вокруг него складывается игра.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Сергей Балахнин Артём Дзюба Алексей Ионов Николай Комличенко Евгений Чернов Роман Акбашев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
16:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Торпедо» Тукманов оценил возможный выкуп Бабурина
16:30 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг - об уходе Кокорина из «Сочи»: «Деньги решают всё»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «У меня контракт с «Ростовом» на три года»
16:19 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что команда через пять лет должна стать чемпионом РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на новость, что в услугах его клиента заинтересован «Аль-Ахли»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Вьештица оценил уровень Семака
15:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона рассказал, когда форвард присоединится к «Спартаку» на летних сборах
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Кирьяков отреагировал на слова Орещука о том, что он мог возглавить «Динамо» в 2016 году эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Герта» зимой хотела приобрести форварда «Краснодара» Кордобу слухи
15:15 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» прокомментировали информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» объявит о назначении Лички в ближайшие 48 часов слухи
14:59 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались об интересе к Конате со стороны «Локомотива»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о планах динамовца Кутицкого эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о Ярошике в «Оренбурге»: «Непонятно, почему клубы РПЛ не смотрят на российских тренеров»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Два футболиста из России попали в список претендентов на приз Golden Boy
Все новости
Рекомендуем