Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику клуба.

- В клуб пришли Акбашев и Ионов, выкупили права на Чернова. Вы довольны такими усилениями?

- Не знаю, усилят ли эти игроки команду. Трудно сказать, что это усиление. Полоз ушёл, вернулся Ионов. Чернов и так был в команде, трансфером это не назовёшь. Акбашев проявил себя неплохо в клубе, который боролся за сохранение прописки.

- Для вас Акбашев - игрок низкого уровня?

- Не думаю, что благодаря ему команда совершит качественный скачок.

- Писали о готовящемся уходе Комличенко. Его потеря станет фатальной для команды?

Любой уход игрока основного состава - это потеря. Не думаю, что «Локо» нужен Комличенко, там есть Дзюба, вокруг него складывается игра.