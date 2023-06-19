Тавареш покинул расположение молодёжной сборной Португалии и вернулся в «Спартак»

В португальской федерации футбола высказались о травме защитника московского «Спартака» Томаша Тавареша. Ранее сообщалось, что игрок порвал крестообразную связку, находясь в расположении молодежной сборной Португалии.

«Мы глубоко сожалеем о травме Томаша Тавареша, одного из игроков, вызванных на чемпионат Европы U21, который, к сожалению, не сможет внести свой вклад в этот турнир», — заявила пресс-служба португальской федерации «Спорт-Экспрессу».

Представитель организации добавил, что Тавареш вернулся в «Спартак» и проходит восстановление в своем клубе.

В минувшем сезоне футболист «красно-белых» появился на поле в 18 матчах, забил один мяч и отдал один голевой пас.