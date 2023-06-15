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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» объявил об уходе полузащитника официально

15 Июня 2023 • 09:49 Комментировать

Хавбек воронежского «Факела» Роман Акбашев покинул команду, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Спасибо за все, Рома. За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» - говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник принял участие в 28 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Акбашев продолжит карьеру в другом клубе Премьер-лиги – «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Акбашев
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