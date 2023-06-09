Адвокат прокомментировал ситуацию с Дзюбой и его интимными видео

Известный российский адвокат Сергей Жорин высказал своё мнение относительно недавнего появления новых видео с интимным содержанием, в которых фигурирует форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

Жорин подчеркнул возможность инициирования уголовного дела и предъявления гражданского иска на возмещение морального вреда в данной ситуации.

По мнению Жорина, у Дзюбы есть шансы засудить тех, кто разместил эти видео в сети и получить компенсацию морального ущерба. Однако суды обычно назначают небольшие суммы компенсации, которые могут не удовлетворить Дзюбу.

«Суды в подобных исках не взыскивают большую компенсацию, очень часто это несколько десятков тысяч рублей», – заявил адвокат в интервью изданию «РБ СпортРБ Спорт».