​Губерниев – о видео с Дзюбой: «У человека большой размер, чему тут удивляться»

В сети снова появилось интимное видео с Артёмом Дзюбой. Своими мыслями на этот счёт поделился известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артёма. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться. Я знаю большое количество женщин, которые с удовольствием смотрели первое видео, зрители у него есть», - сказал Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что первое видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением, появилось в сети осенью 2020 года. Тогда Станислав Черчесов даже не стал вызывать футболиста в сборную России, ведь Дзюба столкнулся с серьёзным давлением.

С февраля 2023 года Артём Дзюба играет за «Локомотив». В 11 матчах чемпионата России 34-летний нападающий записал на свой счёт восемь голов.