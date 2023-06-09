Зиньковский подвёл итог дебютного сезона в «Спартаке»

Хавбек Антон Зиньковский, который защищает цвета московского «Спартака», поделился мнением о выступлении «красно-белых» в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов - и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали - для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал 54 балла в прошлом сезоне РПЛ и финишировал на третьей строчке. Зиньковский принял участие в 28 поединках чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.