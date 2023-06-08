Бояринцев - о Николсоне: Для РПЛ он футболист среднего уровня

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о нападающем столичного клуба Шамаре Николсоне.

Экс-игрок сборной России отметил, что у «красно-белых» очень хорошая линия атаки и считает, что потеря ямайского форварда не повлияет на команду, так как он является игроком среднего уровня для РПЛ.

«Уверен у «Спартака» есть возможность пригласить игрока намного интереснее. Внутри РПЛ можно найти игрока такого же плана, как Николсон», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.