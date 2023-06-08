Гаджиев рассказал, какие команды считает открытиями сезона-2022/23 РПЛ

Российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, какие команды считает открытиями сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что на отдельных этапах чемпионата разные команды могли произвести впечатление открытия сезона. По его мнению, «Ростов» нельзя считать главным открытием, к тому же он не стал выделять ЦСКА, в котором прослеживалась закономерность.

«Да и «Спартак» в том году занял десятое место, а в этом — третье. Какое же это открытие? А вот «Оренбург» и даже «Факел» можно отнести к открытию сезона в РПЛ», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, что «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, а «Факел» попал в зону стыковых игр.