Малком: «Футбольная Россия сейчас в цветах «Зенита» - сине-бело-голубая»

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком высказался о победе своей команды в Российской премьер-лиге. «Сине-бело-голубые» досрочно гарантировали себе чемпионский титул.

«Мы взяли десятое чемпионство, получили вторую звезду, а я стал лучшим футболистом чемпионата - это очень круто! Футбольная Россия сейчас в цветах «Зенита» - сине-бело-голубая!» - передает слова бразильского нападающего пресс-служба петербургского клуба.

Стоит отметить, что «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. В завершившемся розыгрыше Премьер-лиги Малком отметился 23 забитыми мячами (два – с пенальти) и семью результативными передачами.