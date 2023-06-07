Артём Ребров назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Бывший футболист, а в настоящий момент технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров определил лучшего, по его мнению, футболиста чемпионата России.

«Для меня лучший игрок - Промес. Квинси провёл хороший сезон, забил 20 голов и отдал семь голевых передач. Забивал важные и очень нужные голы в чемпионате и Кубке», - приводит слова Реброва издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 27 поединков, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей (три – с пенальти) и семь результативных передач.

«Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.