У Джорджевича есть варианты в Бельгии и США

Футбольный агент Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Сочи» Луки Джорджевича, высказался касательно будущего своего клиента.

«Будем продолжать вести переговоры с «Сочи». При этом к Джорджевичу есть интерес из Бельгии и США, а также от двух российских клубов. Мы ведем переговоры со всеми», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Джорджевича с южанами рассчитан до конца текущего месяца.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.