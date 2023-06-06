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Талалаев рассказал о подробностях своего контракта с «Химками»

06 Июня 2023 • 22:37 Комментировать

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о подробностях своего контракта с подмосковной командой.

Специалист отметил, что надолго пришёл в «Химки», заключив контаркт по схеме «3+2», так как законодательство не позволяет подписать соглашение сразу на пять лет, также он дал понять, что у него нет пункта о неустойке.

«Штаб остается, те, кто работал в «Ахмате», в «Торпедо», продолжат работу и здесь. Мне дают возможность участвовать в формировании команды, не только в селекции, в работе молодежной команды», - заявил Талалаев в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» заняли 15-е место по итогам сезона РПЛ и в следующем году будут выступать в Первой лиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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