Талалаев назвал главную задачу «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о задачах команды на новый сезон.

Напомним, по итогам минувшей кампании подмосковный клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и вылетел во второй по силе дивизион.

«У нас стоит задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Для этого нужно сначала говорить о качестве игры, а уже потом об очках», — приводит слова Талалаева портал «Матч ТВ».

50-летний специалист возглавил «Химки» в апреле этого года, сменив на этом посту Спартака Гогниева. Однако Талалаеву не удалось спасти команду от вылета в Первую лигу.