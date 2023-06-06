Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги сезона.

- Если подводить итоги сезона, какие самые большие неожиданности могли бы отметить?

- Не очень удачный старт «Локомотива». А также хорошее выступление «Ростова». Это сюрприз для меня. Команда претендовала на второе место, хотя смазала концовку. Самые важные матчи южане оказались не готовы играть. Ребята и так выжимали из себя максимум возможного весь сезон, исходя из подбора футболистов. Не самый сильный состав сказался в концовке, когда важно было набирать очки, чтобы добиться результата. Но все равно ростовчане прыгнули выше головы, если оценивать сезон в целом. Они выступили достойно. Понятно, что ребятам обидно занять четвертое место, потому что они весь сезон шли в лидерах и за месяц до конца чемпионата были шансы взять серебряные медали. Но футбольные люди понимают, что это тоже отличный результат.

- Второе место ЦСКА закономерно?

- Да. В таких длинных турнирах не бывает нелогичных результатов. В одной-двух играх может что-то сложиться неудачно, но более закономерного, чем итоговая таблица, ничего не придумаешь.

- Но с ЦСКА до последнего тура за второе место боролись «Спартак» и «Ростов». Причем подопечные Абаскаля в очной встрече были сильнее «армейцев». В чем тогда закономерность?

- В этом турнире важно не один матч выиграть у конкурента, а весь сезон достойно выглядеть и не терять очки с аутсайдерами. Такой длинный турнир дает объективную оценку командам.

- Удивлены, что «Спартак» стал третьем, учитывая, что команду лихорадило во втором круге?

- Много кого лихорадило, за исключением «Зенита».

- У питерцев снова не будет конкурентов в следующем сезоне?

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- Почему? Надеюсь, «Спартак» в очередной раз кинет перчатку. Я буду этого ждать. ЦСКА, разумеется, поборется за первое место. Ожидаю, что «Динамо» сможет создать боеспособный коллектив. Возможности есть, имя есть, традиции есть. Нет только команды.

- А что касается лихо проведшего второй отрезок чемпионата «Локомотива»?

- Допускаю это. Все будет зависеть от комплектования команды. Всем понятно, что это 90 процентов залога успеха. Если клуб имеет возможность хорошо укомплектоваться, очень важно не ошибаться. Я слышал такую версию, что «Зенит» такой сильный, потому что укомплектовывается сильными иностранцами, которые здорово выступают. Другие клубы тоже тратят большие деньги, но не угадывают.

- Но понятно, что возможности у всех разные и таких качественных легионеров, как в «Зените», мало кто может себе позволить.

- Это да. Питерцы имеют возможность купить пятерых иностранцев, и если трое из них дадут результат, вроде как все в порядке. А такие клубы, как «Факел», не могут и трех легионеров взять.

- «Оренбург» удивил? Команда в прошлом сезоне играла в ФНЛ, а в этом забралась на седьмое место.

- Это неожиданный результат. Я видел некоторые матчи этого клуба и могу сказать, что это крепкая команда, которая понимает свои возможности и использует это для достижения результата. Просто бывает, что футболисты переоценивают свои возможности, и тогда возникают проблемы. А ребята из «Оренбурга» понимают, что должны делать на поле, как они могут брать очки. Они этим воспользовались, и получилась крепкая, боеспособная команда.

- Какие команды разочаровали?

- «Сочи». Там поменяли тренера, и нет результата. Состав-то был хороший. Также я ожидал от «Торпедо», что оно зацепится за РПЛ, но «автозаводцы» весь сезон выглядели безнадежно. «Химки» тоже не произвели впечатление. Когда начинается чехарда с тренерами, всегда жди проблем. Просто смена тренера зачастую не дает результата. Чтобы что-то кардинально изменилось, нужно менять состав. Поэтому вылет «Торпедо» и «Химок» из РПЛ для меня закономерный.

Елена Григорьевская