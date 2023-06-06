ЦСКА и «Рубин» претендуют на Терехова

Защитник Сергей Терехов покинул «Сочи». У 32-летнего футболиста истек срок действия контракта с южанами.
Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», руководство сочинского клуба делало предложение футболисту о пролонгации сотрудничества, однако получило отказ.
Среди вариантов продолжения карьеры Терехова называется казанский «Рубин», который уже сделал ему предложение. Также в услугах Сергея заинтересован московский ЦСКА.
В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги защитник провел 27 поединков. Терехов отметился двумя результативными передачами и восемью результативными передачами.
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ай передачи тожа бываюц разными.. А-ха-ха-ха! )))
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