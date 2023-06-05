Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выбор Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Я полностью согласен с эти выбором. Это просто однозначно. Пару месяцев назад мы говорили, что лучшими являются Промес и Малком. Но уже тогда перевес был в сторону Малкома, поскольку все знали, что «Зенит» станет чемпионом. А сейчас уже вопросов нет. Он выдал сумасшедший отрезок в концовке, забил очень много. И это он ещё уехал, когда уже все решилось. А так бы ещё больше забил. Так что однозначный выбор в этом сезоне.

Если вдруг Малком уйдет и состав останется таким, какой есть сейчас, то для «Зенита» это будет огромная потеря. Его же надо кем-то заменить таким же. А такого очень трудно найти», - сказал Мостовой.