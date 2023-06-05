Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» считает, что ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова при игре ногами связаны с требованиями тренерского штаба клуба.

«Его пока не вызывали по большому счёту. Но вызывает опасения его какие-то нелепые передачи и пасы. Видимо, тренерский штаб просит, чтобы вратари играли ногами или начинали атаки. Песьяков старается, но не получается. Так скажем, отсюда и идут ошибки», — сказал Чанов.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина занял четвёртое место по итогам чемпионата России.

34-летний Песьяков сыграл за команду 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей и семь игр оставил свои ворота в неприкосновенности.