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Кавазашвили оценил слухи о готовящемся трансфере Максименко или Свинова эксклюзив

05 Июня 2023 • 19:13 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что «красно-белые» могут отдать в аренду одного из голкиперов. В первую очередь речь идёт об Александре Максименко и Илье Свинове.

- Появилась информация, что руководство «Спартака» может отдать Александра Максименко или Илью Свинова в аренду. Как оцените уровень этих голкиперов?

- Я не могу идти вразрез с мнением футбольного клуба, который я люблю. Мои слова влияют на мой же имидж. Многие могут подумать, что я считаю себя самым умным ветераном с момента становления «Спартака». Само руководство будет решать, кого отпустить, а кого оставить. Это их проблемы, а не мои.

Отметим, что прошлый сезон Свинов провёл на правах аренды в «Факеле».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Максименко Илья Свинов
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