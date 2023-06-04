​Оглашена фамилия лучшего тренера сезона в РПЛ

В российском чемпионате настало время раздачи индивидуальных призов по итогам сезона, главный командный приз выиграл питерский «Зенит», который в пятый раз кряду стал чемпионом России. Однако лучшим тренером страны признан вовсе не Сергей Семак, наставник «Зенита», а Владимир Федотов из ЦСКА.

В прошлом году он блестяще поработал с «Сочи» и заслужил приглашение от армейского клуба. Хотя по ходу сезона у ЦСКА были проблемы, в итоге команда достаточно уверенно взяла второе место в турнирной таблице, на четыре очка опередив «Ростов». «Зенит», однако, ушел вперед на двенадцать баллов.