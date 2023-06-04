У Промеса не пошёл бизнес в России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не только играет в футбол и пишет музыку. Нидерландец ещё и пытается быть успешным бизнесменом. Судя по информации телеграм-канала «Мутко против», в этой сфере деятельности Промес пока не преуспел.

По данным источника, кальянная Black Star Lounge стала убыточной после того, как Промес выкупил долю бизнеса. Прошлый год ресторан завершил с убытком в 16 миллионов рублей. В апреле заведение закрылось.

Отмечается, что Промес часто выступал в этом заведении со своими dj-сетами.

Напомним, что Квинси Промес стал вторым бомбардиром чемпионата России сезона 2022/2023 с 20 голами.