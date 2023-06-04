Ташуев сообщил, останется ли он в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о своём будущем в грозненском клубе.

«Что с контрактом? По умолчанию все нормально там. Нюансы осталось уладить. Просто было мало времени на разговоры по этому поводу. Настроен ли готовить команду к следующему сезону? Да. Сборы уже расписаны», — рассказал Ташуев «Матч ТВ».

Напомним, 64-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года. В последнем туре РПЛ грозненская команда сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). По итогам сезона-2022/23 подопечные Ташуева заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России.