Корнеев оценил результат «Спартака» при Абаскале

Футбольный функционер Игорь Корнеев оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля у руля московского «Спартака».

«Это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза - все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто Абаскалю поблажек делать не будет», - приводит слова Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» на выезде потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:1.

Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» в июне прошлого года. Его трудовое соглашение с народной командой» рассчитано до середины 2025 года.