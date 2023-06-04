Мартынович: «Хочется, чтобы у «Краснодара» наконец-то был первый трофей»

Защитник казанского «Рубина» Александр Мартынович высказался о выступлении своего бывшего клуба – «Краснодара». Он играл за «быков» с 2010 по 2022 год.

«Я переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у команды наконец-то был первый трофей. Они большие молодцы, что дошли до финала. Уверен, у них все получится», - цитируют Мартыновича «Известия».

Напомним, что «Краснодар» вышел в финал Кубка России, где 11 июня встретится с московским ЦСКА.

По итогам сезона Российской Премьер-лиги краснодарская команда финишировала на шестой позиции в турнирной таблице.