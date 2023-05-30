Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин считает, что сборной России стоит сыграть с Бразилией

30 Мая 2023 • 23:15 Комментировать

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что сборная Бразилии будет идеальным соперником для российской команды не только в тренировочном плане, но и в плане политическом.

«У России хорошие отношения с Бразилией, если вдруг организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть», - рассуждает Аршавин для «Матч ТВ». По его словам, никто в футбольном мире не захочет «отменить» Бразилию после этого.

«Да и не смогут, потому что это касса, и её никак не исключить», - заключил Аршавин.

Напомним, что в июне сборная России планировала сыграть контрольные матчи на «ВЭБ-Арене» в Москве. Долгое время обсуждалась потенциальная игра со сборной Камеруна, однако она была отменена, по слухам, из-за боязни камерунцами санкций.

Сборная России исключена из всех официальных турниров с февраля 2022 года и проводит только контрольные матчи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Бразилии Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
00:02 · Россия. Премьер-лига
Дьяков допустил, что скоро начнёт тренерскую карьеру
30 Мая
23:23 · Россия. Премьер-лига
Аршавин – о сборной России: «В отмене июньского сбора нет ничего страшного»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает, что сборной России стоит сыграть с Бразилией
22:53 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал лучших тренеров сезона в РПЛ 1
22:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» - об Агкацеве: «Стас просто топ!»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предположил, что Промеса могут арестовать
21:57 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич может помочь «Сочи» в матче против «Урала»
21:56 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Спартак» не очень мотивирует второе или третье место»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Промесе: «Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Никогда раньше не вылетал, такое впервые»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Зазулин заявил, что Семак круче Спаллетти
21:16 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Верю, что и я, и Талалаев скоро вернёмся в РПЛ»
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» продлил контракты с тремя опытными игроками официально
20:59 · Россия. Премьер-лига
Селюк порекомендовал «Краснодару» обратиться к форварду «Ахмата»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Сергей Овчинников: «Черчесов - отличный пример того, что вратари могут быть хорошими тренерами»
Все новости
Рекомендуем