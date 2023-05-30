Аршавин считает, что сборной России стоит сыграть с Бразилией

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что сборная Бразилии будет идеальным соперником для российской команды не только в тренировочном плане, но и в плане политическом.

«У России хорошие отношения с Бразилией, если вдруг организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть», - рассуждает Аршавин для «Матч ТВ». По его словам, никто в футбольном мире не захочет «отменить» Бразилию после этого.

«Да и не смогут, потому что это касса, и её никак не исключить», - заключил Аршавин.

Напомним, что в июне сборная России планировала сыграть контрольные матчи на «ВЭБ-Арене» в Москве. Долгое время обсуждалась потенциальная игра со сборной Камеруна, однако она была отменена, по слухам, из-за боязни камерунцами санкций.

Сборная России исключена из всех официальных турниров с февраля 2022 года и проводит только контрольные матчи.