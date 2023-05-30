Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на инициацию процесса лицензирования крымских клубов для участия в матчах Второй лиги.

- Вы позитивно относитесь к новым сдвигам в делах крымских клубов?

- Конечно, да. Это наша территория, значит, команды должны выступать в нашем чемпионате. Больше скажу, надо создать команды в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Пусть пока не у себя дома играют, а здесь, в Подмосковье. На первых порах надо будет помогать этим командам финансово, но в целом это будет полезно для всех. Какая радость будет для жителей этих городов. С Крымом мы затянули эту эпопею, давно пора. Мы все рассчитываем, что нас примут в Европе и поймут. Никуда нас не примут, мы им не нужны со своей историей и землями. Надо брать и делать всё так, как мы хотим. Если есть возможность создать инфраструктуру, надо ее создавать.

- Вам не кажется, что ялтинский «Рубин» и «Севастополь», которые хотят заявиться во Вторую лигу, никогда не выйдут в другие дивизионы?

- Конечно, пока эти команды не самые сильные, но начинать с чего-то надо. Конечно, сразу спортивных успехов ждать не приходится, но брать их надо. Надо им помогать однозначно. Такая пощёчина будет всему Западу! У нас все есть.