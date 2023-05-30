Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о нынешнем состоянии московского «Спартака» и роли в нём нападающего Александра Соболева.

- В «Спартак» я не верю. Они потеряли свою струю. Что-то непонятно как-то. Я говорил, там утрачена коллективная игра или командный дух спартаковский. Сейчас его нет, и непонятно, во что они играют. У людей претензий много, а на поле подтверждать их игрой и результатом они не могут. «Спартаку» и так повезло в этом чемпионате. Против ЦСКА пенальти, не пенальти, ну и так далее.

Сказывается ли на «Спартаке» дисквалификация Соболева? С определёнными командами, скажем так, пониже уровнем он может побороться забить головой, но чтобы он много пользы приносил, так не скажешь. Как и большинство легионеров. Поэтому я не думаю, что отсутствие Соболева – потеря для «Спартака». Выйти на замену за 15 минут, когда что-то не получается, когда навалы, тогда да, не отнять у него самоотверженности, но это исключительные случаи.