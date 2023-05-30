«Фейеноорд» хочет выкупить полузащитника «Динамо»

Польский полузащитник Себастиан Шиманьски, контракт которого принадлежит московскому «Динамо», может остаться в роттердамском «Фейеноорде». Нидерландский клуб хочет выкупить игрока у «бело-голубых», об этом рапортует Metaratings.ru.

В случае, если стороны не смогут согласовать полноценный трансфер, «Фейеноорд» арендует 24-летнего поляка на следующий сезон.

В сезоне-2022/2023 Шиманьски провел 40 матчей за роттердамскую команду, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Вместе с «Фейеноордом» Себастиан стал чемпионом Эредивизии.