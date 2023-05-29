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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов отреагировал на чемпионство «Зенита»

29 Мая 2023 • 10:46 Комментировать

Бывший рулевой сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионстве петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех - вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой. Могу только за них порадоваться», - передает слова Черчесова «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне. Подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд выиграли золотые медали Премьер-лиги.

В последнем туре петербургский клуб на своем поле примет воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Станислав Черчесов
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