Черчесов отреагировал на чемпионство «Зенита»

Бывший рулевой сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионстве петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех - вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой. Могу только за них порадоваться», - передает слова Черчесова «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне. Подопечные Сергея Семака в пятый раз подряд выиграли золотые медали Премьер-лиги.

В последнем туре петербургский клуб на своем поле примет воронежский «Факел».