Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему его клиент, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, показывает неплохую статистику в текущем сезоне.

- Недавно вы назвали Мохамеда Конате одним из лучших нападающих РПЛ? С чем вы связываете его хорошую статистику в этом году?

- У него 10 голов и две передачи. Жаль, что сейчас он травмировался. Раньше он был чуть моложе, сейчас он ощущает доверие тренера. При всём моём уважении к Андрею Талалаеву, он любит менять нападающих на 36-й минуте. Только игрок пас кому-то не отдаст, его сразу меняют. Думаю, такие действия не приводят к тому, что нападающие начинают чувствовать себя увереннее. Ташуев даёт ему играть, разрешает ему многое на поле. Сейчас в команде появился Нене Гбамбле, он хорошо влился в коллектив, весной команда рвёт своих соперников. Уверен, что если бы Нене и Конате не получили травмы, «Ахмат» точно бы обыграл «Ростов». Надеюсь, что команда всё же справится без них. Команда реально претендует на четвёртое и третье место, так что клуб можно только похвалить. Со сравнительно небольшим бюджетом команда показывает хороший результат. Мы видим, что команда не тратит много денег. Нене пришёл бесплатно, Конате - тоже. Будем надеяться, что Конате в следующем сезоне станет ещё лучше. У него ещё впереди золотой возраст, когда придёт опыт, а скорость останется.

- Как вам удалось найти Нене? До этого он играл в чемпионате Словении.

- Я нашёл его ещё в Африке, привёл в большой футбол. Я воспитываю своих игроков. У меня дружеские отношения с «Ахматом». Я понимаю требования Ташуева, поэтому предлагаю ему нужных игроков.

- Чем он вас так зацепил?

- Думаю, он станет любимцем не только болельщиков «Ахмата», но и приглянется всем российским зрителям. Он неординарный и техничный спортсмен. Другое дело, что его многие могут пытаться сломать. Судейский корпус должен пытаться защищать таких футболистов, чтобы на них не летели с прямыми ногами.