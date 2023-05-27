Канчельскис назвал топ-3 форварда РПЛ этого сезона

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал трех лучших нападающих Российской премьер-лиги нынешнего сезона.

Экс-игрок сборной России выделил форварда питерского «Зенита» Малкома, назвав его лучшим игроком РПЛ по всем показателям. Затем он отметил нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса, ведь без него «красно-белые» бы рассыпались.

«И хотелось бы обратить внимание на Тюкавина, который прогрессирует и может в будущем стать очень хорошим игроком. За ним точно есть будущее», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что Промес и Малком занимают первые два места в гонке бомбардиров.