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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов - об отъезде Малкома: «Он же не в самоволку ушёл» эксклюзив

23 Мая 2023 • 18:43 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение нападающего «сине-бело-голубых» Малкома уехать из России на время проведения финальных туров Российской премьер-лиги.

Напомним, недавно агент бразильца заявил, что несколько игроков петербургского клуба, в числе которых Малком, Клаудиньо и Вендел, не примут участие в оставшихся играх текущего сезона.

- Вы считаете, что более ранний отъезд игроков «Зенита» - это проявление непрофессионализма?

- Наберите Сергею Богдановичу и спросите. Есть тренер, он принимает решение на этот счёт. Я знаю, что у Малкома родился ребёнок. Каждый случай индивидуален. Команда стала чемпионом, он стал лучшим бомбардиром лиги, значит, его отъезд возможен, наверное. Клуб пошёл навстречу. Думаю, что Семак и руководство знают об этом. Он ведь не самостоятельно уезжает? Он же не в самоволку ушёл.

Напомним, Малком забил 23 гола в текущем сезоне РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром высшего российского дивизиона. Его ближайший преследователь - форвард «Спартака» Квинси Промес. В его активе 20 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Малком Филипе
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Комментарии (1)
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One Live
23 Мая 2023 в 19:18
теперь все голы Промеса судьи будут отменять)
зинит стал чемпионом, поэтому совет директоров Газпрома принял решение не выплачивать дивиденды акционерам за 2022 год)
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