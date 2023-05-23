Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение нападающего «сине-бело-голубых» Малкома уехать из России на время проведения финальных туров Российской премьер-лиги.

Напомним, недавно агент бразильца заявил, что несколько игроков петербургского клуба, в числе которых Малком, Клаудиньо и Вендел, не примут участие в оставшихся играх текущего сезона.

- Вы считаете, что более ранний отъезд игроков «Зенита» - это проявление непрофессионализма?

- Наберите Сергею Богдановичу и спросите. Есть тренер, он принимает решение на этот счёт. Я знаю, что у Малкома родился ребёнок. Каждый случай индивидуален. Команда стала чемпионом, он стал лучшим бомбардиром лиги, значит, его отъезд возможен, наверное. Клуб пошёл навстречу. Думаю, что Семак и руководство знают об этом. Он ведь не самостоятельно уезжает? Он же не в самоволку ушёл.

Напомним, Малком забил 23 гола в текущем сезоне РПЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром высшего российского дивизиона. Его ближайший преследователь - форвард «Спартака» Квинси Промес. В его активе 20 мячей.