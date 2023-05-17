Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший в Нидерландах за «Аякс», «Твенте» и «Ден Хааг», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как в Нидерландах относятся к профессии журналистов.

«В «Аяксе» настолько хорошо относились к работе журналистов и телевидения, что всегда приходили и говорили. Даже больше скажу, всегда называли трёх футболистов, которые должны выйти к телевидению и обязательно рассказать и дать интервью. Если не будет такого, то серьёзно наказывалось штрафом. Это даже было прописано в правилах лиги. Вот когда мы к этому придём, тогда и будет у нас хорошая популяризация РПЛ», — сказал Булыкин.

Напомним, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1) отказался общаться с прессой.