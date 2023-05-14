Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переезде игрока в РПЛ.

«Сохраняется ли у моего клиента желание поиграть в России? Да, такое желание есть, мы открыты к этому. Знаю, что некоторые команды из России посматривают на него, но пока с деталями к нам не обращались. Ждем открытия трансферного окна», — заявил представитель игрока.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Орландо Сити» рассчитан до конца 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Шлегеля составляет два миллиона евро.